Arda Güler kimdir kaç yaşında?
Arda Güler kim? Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, futbolseverlerin dikkatini çekmeye başladı. Pek çok kişi Arda Güler kimdir sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Arda Güler kim?
Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. 2014 yılında kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlaya Arda Güler, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye transfer oldu.
14 yaşında Fenerbahçe altyapısına giren, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.