Arda Güler için dünya devi devrede! Fenerbahçe'de süre alamıyor ama...

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 17 yaşındaki orta saha, ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarının radarına girmişti. Genç yıldıza bir talip de Fransa'dan çıktı. Kadrosu dünyaca ünlü isimlerle dolu olan PSG, sarı lacivertlilerin başarılı futbolcusu için harekete geçti.

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler, ocak ayında yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Kanarya'da takımda dahil edilecek oyuncuların yanı sıra gitmesi muhtemel futbolcular da büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu, sezon 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmişti. Avrupa'nın dev takımları 17 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine almıştı. Arda'nın ismi Porto, Benfica ve Manchester United gibi takımlarla anılıyordu.

Yıldız orta sahaya bir talip daha çıktı. Fransa'dan Foot Mercato'nun haberine göre, PSG Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Kadrosu yıldızlarla dolu dolan Fransız devinin, kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapabileceği belirtildi.

Aynı zamanda PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un Arda için nabız yokladığı ifade edildi. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un genç yeteneği bırakmak istemediği aktarıldı.

PSG'nin transferdeki ilk hedefinin Rayan Cherki olduğu ve Arda Güler'i de hazırda tuttuğu bildirildi.

ASpor'a göre; Fransız ekibinin Rayan Cherki için Lyon'a 3. bir teklif yapacağı ancak bu teklifin yine kabul görmemesi durumunda Arda Güler transferine nokta koymak istediği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Arda, bu sezon 15 maçta forma giydi.