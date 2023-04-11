Fenerbahçeli taraftarlar sezonun bitimine kısa bir süre kala büyük bir endişe yaşıyor. Sarı lacivertli takımın 18 yaşındaki gözbebeği Arda Güler, performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Ancak yıldız oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde, Fenerbahçeli taraftarları endişeye sevk ediyor. Öyle ki Arda Güler'in bu sezon 1.500 dakika oynama kotası bulunuyor. Bu kota dolmazsa genç yıldız 5 milyon euroya serbest kalıyor.

Arda Güler için büyük tehlike

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler bu sezon 24 maçta forma şansı buldu. Ancak bu maçların son döneme kadar sadece kısa bir bölümünde yer aldı. Bu sebeple 2.160 toplam dakikanın sadece 749 dakikasında sahada kalabildi. Sezonun sonuna yaklaştığımız şu dönemde bu süre, sözleşmedeki kotayı doldurmaya yetmiyor. Ligde 8 maçı kalan Fenerbahçe'de Arda Güler tüm maçlarda 90 dakika sahada kalsa dahi 1.500 dakikalık kotaya yetmiyor ve süre 1.469 dakikaya anca çıkıyor. Ama Fenerbahçe'nin imdadına Ziraat Türkiye Kupası yetişmiş durumda. Yarı finale yükselen Fenerbahçe'nin finale kalması durumunda kupada 2 maçı bulunuyor. Buradan da minimum 180 dakika gelmesini bekleyen sarı lacivertli takımda Arda Güler'in ucu ucuna da olsa 1.500 dakikayı doldurma ihtimali var. Ancak sezonun geneline ve Jorge Jesus'un tercihlerine bakılırsa, bu kotanın dolma ihtimali çok zor görünüyor. Bu da sarı lacivertli taraftarları büyük bir korkuya sevk ediyor.

5 milyon Euro

Arda Güler'in sözleşmesine göre bu sezon 1.500 dakikadan az süre alırsa, 18 yaşındaki oyuncu 5 milyon euroya serbest kalabiliyor. Şu anki tahmini bonservis değeri 11 milyon euro olarak gözüken ancak müthiş yeteneklerinden dolayı değerine paha biçilemeyen Arda Güler, oynadığı her maçta genç yaşına rağmen farkını ortaya koymayı başarıyor. Beşiktaş'a kaybedilen derbide takımın en iyilerinden biri olan Arda, dünkü Fatih Karagümrük maçında da yaptığı asistle galibiyeti getirmişti. Oyuncuyla Başkan Ali Koç'un özel bir görüşme yapması beklenirken, bu maddenin yok sayılması ve yüksek bir serbest kalma bedeliyle yeni bir sözleşme imzalanabileceği konuşuluyor.

Oyuncunun ailesi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz Fenerbahçe ile olan kontratta ne 1500 dakikaya bakarız ne başka bir şeye. Arda, Fenerbahçe'nin evladı. Ali başkanla oturur konuşur. Arda 'Kalmak istiyorum, 5 yıllık sözleşmeye imza atacağım' tamam. Arda 'Ben ayrılmak istiyorum' derse ona da tamam. Nasıl bir karar alırlarsa ona bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

1.500 dakikayı doldurursa 17,5 milyon

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, 1.500 dakika oynarsa bu sezon serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olacak. Oynamazsa 5 milyon euro olacak. Bir sonraki sezon 22.5 milyon euro, 2024-25 sezonun da ise 30 milyon euro çıkış maddesi yer alıyor.

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A Milli oldu

Arda Güler bu sezon 24 maçta süre alırken, bu mücadelelerde 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. 18 yaşındaki genç yıldız bu süreçte A Milli Takım'a da seçildi ve kadronun düzenli oyuncusu haline geldi.

Kaynak: Akşam Gazetesi