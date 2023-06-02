Arda Güler, dünya devini elinin tersiyle itti! Kapımızı çalmaya başladı, şaşkına çeviren talep...

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, transfer gündemi de iyiden iyiye ısınmış durumda. Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği Arda Güler'e yapılan teklifler ortaya çıktı. Alman devi Dortmund, Arda'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlasa da genç oyuncudan ret cevabı aldı.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Sarı-lacivertli takımdan 2 yıl içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun transferi için sürpriz bir takım ön plana çıktı.

Arda Güler transferini yakından takip eden Barcelona, Real Madrid ve Newcastle United elini yavaş tutunca Alman ekibi Dortmund ön plana çıktı. Alman ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetim ile girişimlerini hızlandırdı fakat beklemediği bir cevapla karşılaştı.

Alman kulübünün temsilcileri sarı-lacivertlilere 22 milyon euro bonservis önerdi. Borussia Dortmund, Arda Güler'i beğeniyor olsa da; 18 yaşındaki oyuncu, Alman ekibine transfer olmayı reddetti ve "Onlara gitmek istemiyorum, 1 sene daha Fenerbahçe'de kalacağım" dediği iddia edildi.

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