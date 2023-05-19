Arda Güler asistiyle Trabzon maçına damga vurdu 'sihirbaz' dediler

Yaptığı asistle çok konuşulan Arda Güler, Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına oturmayı başardı.

Rakip takımı çizgi halinde yakalayan Arda Güler, ceza sahasının hemen önünden inanılmaz bir pas vererek tüm Trabzonsporlu savunma oyuncularını şaşırttı. Herkesin bakakaldığı anda hareketlenen Batshuayi, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kısa süre içinde Twitter'da ilk sıraya oturan Arda Güler'in bu asisti defalarca izlendi. Genç yaşına rağmen saha içindeki otoriter oyunu herkes tarafından alkış topladı. Sosyal medyadaki kullanıcılar Arda Güler için ''sihirbaz'' yorumunda bulundu.



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