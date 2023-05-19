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Spor Arda Güler asistiyle Trabzon maçına damga vurdu 'sihirbaz' dediler
Spor

Arda Güler asistiyle Trabzon maçına damga vurdu 'sihirbaz' dediler

Yeniakit Publisher
2023-05-19 10:34:00 -
Arda Güler asistiyle Trabzon maçına damga vurdu 'sihirbaz' dediler

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Arda Güler yine gündem oldu. 11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan genç oyuncu, inanılmaz bir pas vererek tüm rakip takımı oyundan düşürdü ve Batshuayi'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı.

Yaptığı asistle çok konuşulan Arda Güler, Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına oturmayı başardı.

Rakip takımı çizgi halinde yakalayan Arda Güler, ceza sahasının hemen önünden inanılmaz bir pas vererek tüm Trabzonsporlu savunma oyuncularını şaşırttı. Herkesin bakakaldığı anda hareketlenen Batshuayi, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kısa süre içinde Twitter'da ilk sıraya oturan Arda Güler'in bu asisti defalarca izlendi. Genç yaşına rağmen saha içindeki otoriter oyunu herkes tarafından alkış topladı. Sosyal medyadaki kullanıcılar Arda Güler için ''sihirbaz'' yorumunda bulundu.


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