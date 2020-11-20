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Ekonomi Arçelik’ten yüzde 50’ye varan indirim fırsatı
Ekonomi

Arçelik’ten yüzde 50’ye varan indirim fırsatı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:19:17 -
Arçelik’ten yüzde 50’ye varan indirim fırsatı

İSTANBUL(AA) - Arçelik, Cuma Aşkına indirim kampanyasını tüketicilerle buluşturuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, 23-30 Kasım'da uygulanacak Cuma Aşkına kampanyasında yüzde 50’ye varan indirimler bulunuyor.

Büyük ekran Akıllı OLED televizyonlarda 10 bin TL, en trend cep telefonlarında 1000 TL, bilgisayarlarda 700 TL, elektronik aksesuarlarda 200 TL, beyaz eşyalarda 450 TL, küçük ev aletlerinde 1000 TL ve su sebillerinde 300 TL’ye varan indirim fırsatlarından yararlanmak için www.arcelik.com.tr web sitesi veya Arçelik mağazalarını ziyaret etmek yeterli olacak.


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