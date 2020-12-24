Arçelik'ten yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir ürün kutuları

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Türkiye'de üretilen kutularında yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kağıt kullanımına geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın geleceği için sürdürülebilir iş modelleri geliştiren Arçelik, doğanın korunması adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.



"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu ile sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalara imza atan Arçelik, Türkiye'de üretilen küçük ev aletleri ürünlerinin kutularını yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kağıtlardan üretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, "Küresel üretimde karbon nötr olmayı başarmış bir şirket olarak, çevresel sürdürülebilirlik performansımızı daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ürün kutularımızda daha önce en az bir kere kullanılmış kağıtları geri dönüştürerek yeni ham madde ihtiyacını ortadan kaldırıyor, böylece geri dönüşüme destek vererek enerji tasarrufu sağlarken, doğal varlıklarımızı ve çevreyi koruyoruz." ifadelerini kullandı.



Ağaçların yaşamları boyunca ortalama 2 ton karbondioksit tutarak küresel ısınmaya sebep olan sera etkisinin azalmasına yardımcı olduğunu, 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesinin 17 ağacı kurtardığını, 26 ton su israfını engellediğini bildiren Bulgurlu, "Birçok ürün kategorimizde hayata geçirdiğimiz projemizi 2021'de tüm markalarımıza ve küçük ev aletleri kategorilerimize yayarak bütün kutularımızın yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kağıttan üretilmesini hedefliyoruz. Herkesi bu farkındalıkla hareket etmeye davet ediyor, sizleri de bu gurura ortak etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Arçelik'in bilim temelli sera gazı azaltım hedefleri onaylandı"





Hakan Bulgurlu, şirketin bu yeni proje ile gelecek nesillere yeşil ve temiz bir doğa bırakmayı hedeflediğini belirtti.

Tüm dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gezegenin sürdürülebilirliği için insanları harekete geçmeye zorladığına işaret eden Bulgurlu, şunları kaydetti:

"İklim krizi başta olmak üzere çevre sorunlarına karşı gerekli adımları gecikmeden atmak, sorumlu üretim-tüketim anlayışımız ve inovatif çevre dostu teknolojilerimizle doğal varlıkları koruyarak dünyanın geleceğine sahip çıkmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Arçelik, 2017 yılından bu yana Bilim Temelli Hedef Girişimi'nin (Science Based Targets Initiative) tarafları arasında yer alarak bu konudaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Paris Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını '2°C'nin çok altında' sınırlama hedefiyle uyumlu 2030 sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerimiz, geçtiğimiz günlerde Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative) tarafından onaylandı. Bilim temelli hedefler belirleyerek sektörümüze ve karbon nötr üretime geçişe liderlik etmekten gurur duyuyoruz."





- CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları'nda "A-" derecesi





Verilen bilgiye göre, Karbon Saydamlık Projesi (CDP), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) ortak bir girişimi olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi, küresel ısınma artışını Paris Anlaşması'yla uyumlu olacak şekilde 1,5 derece veya 2 derecenin çok altında sınırlandırmak üzere, şirketlerin bilim temelli karbon azaltım hedefleri belirlemelerini ve iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol almalarını teşvik ediyor.



Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan 2030 hedefleri doğrultusunda Arçelik, 2018 baz yılına göre, globalde kendi operasyonlarından ve satın aldığı enerjiden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 30, ürünlerin kullanım fazından kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarını da yüzde 15 azaltmayı hedefliyor.

Arçelik, bu yıl ayrıca dünyanın en prestijli çevre girişimlerinden olan CDP tarafından sürdürülebilirlik çalışmaları ile İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları'nda "A-" derecesi ile ödüllendirildi. Arçelik, 2019 yılında İklim Programı'nda "A-", Su Programı'nda "B" derecesi almıştı.

Arçelik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne bu yıl 7. kez girme başarısı da gösterdi.

Dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, bu yıl ikinci kez "Dayanıklı Ev Aletleri" kategorisinde "Endüstri Lideri" seçilen Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin "Gelişmekte Olan Piyasalar" kategorisine 4 yıl üst üste girme başarısını sağlayan ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu.



