Arçelik'ten Romanya'da hayatını kaybeden çalışanları için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Arçelik, Romanya'nın Bükreş-Targovişte karayolu üzerinde bugün meydana gelen ve 3 Türk çalışanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Şirketten yayınlanan mesajda, "Romanya'nın Bükreş -Targovişte karayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında üç çalışma arkadaşımızın hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.