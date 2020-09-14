Arçelik müşterilerine; beyaz eşya, küçük ev aletleri ve elektronik cihaz konusunda geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Arçelik ürünlerini kullananlar müşteri hizmetleri, servis bilgisini internette araştırmayı tercih ediyor. Ayrıca yeni ürün satın alacaklar ise Arçelik ürün fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Arçelik buzdolabı fiyatları ne kadar?

Arçelik kampanyaları

Arçelik ürünlerini hem mağazalardan hem de online alışveriş sitesinden inceleyebilirsiniz. Arçelik’de pek çok markanın yaptığı gibi indirim kampanyaları düzenliyor. Arçelik güncel kampanyalarına mağazalardan ve online satış sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Arçelik buzdolabı fiyatları

Buzdolabı alacak olanlar hem dolapların boyutlarını, hacimlerini hem de fiyatlarını inceliyor. Buzdolabı almak isteyenler internetten ve mağazalardan fiyat karşılaştırması yapım tercihleri doğrultusunda kararlarını verebilir. Arçelik’te buzdolabı fiyatları 1.100 liradan başlayıp 22 bin liraya kadar değişen fiyatlara satılıyor.

Arçelik çamaşır makinesi ne kadar?

Çamaşır makinesi her için olmazsa olmazlardandır. Çamaşır makineleri yıkadığı çamaşır kapasitesi ve özelliklerine göre geniş bir fiyat yelpazesinde satılıyor. Çamaşır makinesi fiyatlarını Arçelik internet sitesinden göz atabilirsiniz.

Arçelik çaycı ne kadar?

Çay içmek kültürümüzde büyük bir öneme sahiptir. Çayı daha pratik bir şekilde hazırlamak ve uzun süre sıcak kalmasını sağlamak için çaycı, semaver gibi elektirikli ev aletlerinden alabilirsiniz. Çaycılarda pek çok markanın ürünü bulunuyor. Bu sebeple marka ve fiyat karşılaştırması yaparak arzu ettiğiniz ürünü internetten ve mağazalardan bulabilirsiniz.

Arçelik bulaşık makinesi fiyatları özellikleri

Bulaşık makineleri yıkama programlarına göre farklılık gösteriyor. Marka ve modellere göre fiyatlar genellikle 1.500 lira civarında başlayıp 10-12 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Arçelik Türk kahvesi makinesi ne kadar?

Türk kahvesinin en makbulü uzun uzun közde pişenidir. Ancak günümüz toplumuna hız her şey. Bu sebeple daha hızlı olmak adına hayatımıza onlarca küçük ev aleti ve elektronik cihaz girdi. Bunlardan biri de kahve makineleri. Türk kahvesi için çeşit çeşit marka marka makine bulunuyor. Söz konusu makinelerin fiyatları kaç kişilik kahve hazırladığından su ve süt deposu bulunup bulunmadığına göre belirleniyor.

Arçelik kaç taksit yapıyor?

Beyaz eşya, küçük ev aletleri ve elektronik cihaz alacak olanlar Arçelik’in kaç taksit yaptığını araştırıyor. Arçelik’in çeşitli bankalarla anlaşmaları bulunuyor. Bu anlaşmalar doğrultusunda müşterilere 3 ila 12 taksit arasında çeşitli alternatifler sunuluyor.

Arçelik müşteri hizmetleri

Arçelik ürünleri hakkında bilgi almak isteyenler ya da kurulum yapılması için başvuru yapacak olanlar Arçelik'in 444'lü müşteri hizmetleri numarasını merak ediyor. Arçelik müşteri hizmetlerine 444 0 888 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Arçelik en yakın servis | Arçelik servis

Ürünlerin tamirlerinde kesinlikle yetkili servisler tercih edilmedi. Bilindiği gibi milyonlarca kişi sahte servisler sebebiyle dolandırılıyor. Bu nedenle arama motorunda karşınıza çıkan her servisi aramamalısınız. Yetkili servis bilgisine ulaşmak için Arçelik müşteri hizmetlerini arayabilir ya da internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

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