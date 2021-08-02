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Arazide çıkan yangının sebebi şaşırttı
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Gündem Arazide çıkan yangının sebebi şaşırttı
Gündem

Arazide çıkan yangının sebebi şaşırttı

Balıkesir'de elektrik direğine çarpan atmaca, arazide yangın çıkmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 10:24:00 -
Arazide çıkan yangının sebebi şaşırttı

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yahyaköy'de arazi yangınına itfaiye ve orman ekipleri ile köylü vatandaşlar müdahale etti.

Yangın söndürüldü.

Çok sayıda itfaiye aracı, su nakil aracı, arözöz ile orman ve belediye ekibinin müdahale ettiği yangına telef olan atmacanın sebep olduğu ortaya çıktı.

Atmacanın elektrik akımına kapılarak yanması ve araziyi tutuşturması sonucu 150 dönüm makilik ve otlu alanın yandığı bildirildi.

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