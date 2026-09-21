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Yerel Arazi tartışmasında baba-oğulu katletmişti: 38 gündür saklandığı ormanda yakalandı
Yerel

Arazi tartışmasında baba-oğulu katletmişti: 38 gündür saklandığı ormanda yakalandı

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bolu'nun Mengen ilçesinde, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ile babası Tahsin Sönmez’i tüfekle vurarak öldüren Ramazan Çelik, saklandığı ormanda 38 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Ağustos’ta, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde meydana geldi. Ramazan Çelik ile husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, yanında getirdiği tüfekle, baba ve oğluna ateş etti. Tahsin Sönmez ve oğlu, yaralanıp yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrollerde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Öte yandan, olaydan sonra kaçan şüpheli Ramazan Çelik'i yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda Çelik'in, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Karakaya köyü yakınlarında ormanda saklandığı belirlendi. Dün gece gerçekleştirilen operasyonla da Çelik, 38 gün sonra, saklandığı ormanda jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Mengen Adliyesi'ne sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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