Arazi kavgasında ölenler toprağa verildi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar toprağa verildi.

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Derinboğaz(Ancarlı) Mahallesi'nde aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen ve silahın da kullanıldığı tartışmada polis memuru Bekir Aybar ile annesi Fatma Aybar, av tüfeğiyle öldürüldü. Anne ve oğul için Malatya Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdür Dr.Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Baruş, cenaze sonrasında Aybar ailesine taziyelerini iletti.

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