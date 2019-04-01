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Arazi kavgası kanlı bitti! 5 yaralı, 15 gözaltı

Adıyaman'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Çiftçi ve Eren ailesi fertleri arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:01
Arazi kavgası kanlı bitti! 5 yaralı, 15 gözaltı

Adıyaman’da 2 grup arasında çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Çiftçi ve Eren ailesi fertleri kahvehanede karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki aile fertleri birbirine sopalarla saldırdı. Bir kişinin tabancayla havaya ateş açtığı kavganın ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi, çağırılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 15 kişi ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Havaya ateş açılan tabancaya el koyan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:01
  1. Adıyaman
  2. Arazi kavgası
  3. yaralılar var

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