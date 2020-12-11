Araz'ı Ayırdılar şiiri kime ait? Erdoğan'ın Azerbeycan'da okuduğu Araz'ı Ayırdılar şiiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen törende Bahtiyar Vahapzade'nin bir şiirini okudu.

İran rahatsız oldu

El Cezire'nin haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu "Araz'ı ayırdılar" şiiri nedeniyle, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı bildirildi.

Erdoğan'ın okuduğu şiirden rahatsız olan İran Dışişleri Bakanı Zarif' ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün okuduğu şiirden rahatsız oldu. Twitter'dan açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı:"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

İşte Erdoğan'ın okuduğu o şiir

Burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okuyan Erdoğan, Karabağ'ı 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ederek, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öptüğünü söyledi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Erdoğan, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu:

“Aras’ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.