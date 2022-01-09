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Yaşam Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1'i ağır 5 yaralı
Yaşam

Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1'i ağır 5 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 19:03:00 -
Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 1'i ağır 5 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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