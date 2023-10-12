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Yerel Arazi anlaşmazlığı 3 can aldı!
Yerel

Arazi anlaşmazlığı 3 can aldı!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 09:52:00 -
Arazi anlaşmazlığı 3 can aldı!

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşanan olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonucunda 3 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşanan olayda, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonucunda 3 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çavdarlı köyü Hozan Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Sergen Yılmaz (42) ile karşılaştığı Turgut Demir Pehlivan (59) ve kardeşleri Hükmiye Çimen (67) ile Leyla Yazar (64) arasında tartışma çıktı.

3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, av tüfeği ile 3 kardeşin üzerine ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen 3 kişinin cenazesi Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri zanlıyı, olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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