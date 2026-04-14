Araya girdi, bıçaklandı! Kahramanlığı canına mal oluyordu

SON DAKİKA
Adana’da yangında baba ile bebeğini kurtararak 'kahraman işçi' olarak anılan 23 yaşındaki Muhammet Figen, bu kez mahallede çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı.

Adana’da bir süre önce yangında hayat kurtaran Muhammet Figen, bu kez iyilik için girdiği kavgada ölümle yüz yüze geldi. İnşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 23 yaşındaki Muhammet Figen, yaklaşık 1,5 ay önce Sarıçam ilçesinde çıkan yangında apartmanın 13'üncü katında mahsur kalan baba ve bebeğini yük asansörüyle kurtarmıştı. Figen, bu kez de mahallede çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı.

 

Olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede çıkan kavgayı gören Muhammet Figen, tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada savrulan bıçak Figen'e isabet etti. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede bir hafta yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan Figen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

 

İyilik yapmadan duramıyor

Yaşadıklarını anlatan Figen, iyilik yapmanın karakteri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kahvehanede kavga çıktı. İki tarafta da tanıdığım kişiler vardı; araya girip ayırmak istedim. O sırada bir bıçak sallandı, bana isabet etti. Bir hafta hastanede yattım. Hayati tehlikem vardı ama iyileştim. Ne gelirse başıma iyilikten geldi. Ama bıkmadan ve usanmadan devam ediyorum. Daha önce de bir bebeği kurtarmıştım. Bıçaklandıktan sonra yine bir kavga oldu, oraya da müdahale ettim. Görünce dayanamıyorum. Hatta daha dikişlerim bile alınmamıştı. Hep iyilik peşindeyim çünkü yapımda bu var. Bu olaylarda ölümü hiç düşünmedim. Ölürsem de ne yolunda öldüğüm belli en azından."

 

Genç işçinin hem yangındaki cesareti hem de kavgayı ayırmak isterken yaralanması, çevresinde "kahraman işçi" olarak anılmasına neden oldu.

+90 (553) 313 94 23