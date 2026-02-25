  • İSTANBUL
Zihnini tazele demansı durdur! Yeni bir dil öğrenmek beyne kalkan oluyor: Risk tam yüzde 40 azalıyor!
Sağlık

Zihnini tazele demansı durdur! Yeni bir dil öğrenmek beyne kalkan oluyor: Risk tam yüzde 40 azalıyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zihnini tazele demansı durdur! Yeni bir dil öğrenmek beyne kalkan oluyor: Risk tam yüzde 40 azalıyor!

Bilim dünyasından milyonlarca insanı heyecanlandıran müjdeli bir haber geldi. Neurology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, yaşlılık kabusu olan demansa karşı en güçlü silahın zihinsel aktiviteler olduğunu kanıtladı. Özellikle yeni bir yabancı dil öğrenmenin, okumanın ve yazmanın beyin sağlığı üzerinde mucizevi etkiler yarattığı ve demans riskini yaklaşık yüzde 38-40 oranında düşürdüğü saptandı.

Araştırmayı değerlendiren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, "Beyni aktif tutmak demansa karşı en güçlü koruyucu adımlardan biridir" dedi.

Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, başlangıçta demans tanısı bulunmayan ve ortalama yaşı 80 olan bin 939 kişi sekiz yıl boyunca takip edildi. Yaşam boyu bilişsel olarak daha aktif olan bireylerde Alzheimer hastalığının hem daha düşük oranda görüldüğü hem de daha ileri yaşta ortaya çıktığı belirlendi. Bilişsel zenginleşme düzeyi en yüksek grupta Alzheimer görülme oranı yüzde 21 olurken, en düşük grupta bu oran yüzde 34 olarak saptandı. Ayrıca zihinsel olarak daha aktif bireylerde hastalık başlangıcının ortalama 5 yıl geciktiği bildirildi.

"BEYNİN AKTİF TUTULMASI BİLİŞSEL REZERVİ ARTIRIYOR"

Demansın ileri yaşta görülen ve hafıza başta olmak üzere bilişsel fonksiyonlarda kayıpla seyreden bir hastalık grubu olduğunu belirten Asil, "Beynin aktif tutulması bilişsel rezervi artırıyor. Yeni bir dil öğrenmek; hafıza, dikkat ve yürütücü işlevleri aynı anda devreye sokarak beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendiriyor. Bu da demans riskini azaltmada önemli bir koruyucu etki sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Zihinsel olarak en aktif grupta yer alan bireylerde Alzheimer gelişme riskinin daha düşük olduğunu vurgulayan Asil, "Bu tür aktiviteleri sürdüren kişilerde hastalığın başlangıcının birkaç yıl gecikebildiğini görüyoruz. Bu gecikme hem bireysel yaşam kalitesi hem de toplum sağlığı açısından önemli bir kazanım anlamına geliyor" dedi.

"UZUN VADEDE BEYİN SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLABİLİR"

Prof. Dr. Asil, zihinsel aktivitelerin tek başına yeterli olmadığını, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku ve kronik hastalıkların kontrolüyle birlikte değerlendirildiğinde daha güçlü bir koruyucu etki oluşturduğunu belirtti. Asil, "Yeni bir dil öğrenmek ya da düzenli kitap okumak gibi alışkanlıklar, uzun vadede beyin sağlığımız için önemli bir yatırım olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

