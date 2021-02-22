'Araştırman var mı?' sorularıyla sonunda Mehmet Ceyhan'ı da çileden çıkardılar

Koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Araştırman var mı, yayının var mı?" diye soranlara sert tepki gösterdi. Ceyhan, yazdığı yayınların sayısını verip, "Ağzından salyalar saçıp bir yerlerini karıştıran trollere anlayabiliyorlarsa yanıttır" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisine yöneltilen "Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına sosyal medya üzerinden yayımladığı görselle sert bir yanıt verdi.

Mehmet Ceyhan'dan tepki

Twitter hesabından yazdığı yayınların sayısını paylaşan Ceyhan, "Ağzından salyalar saçıp bir yerlerini karıştırırken, 'araştırman var mı, yayının var mı?' diye soran trollere anlayabiliyorlarsa yanıttır" diye karşılık verdi.