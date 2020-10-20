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Sağlık Araştırmacılar, soğuk suda yüzmenin yaşlanmayı geciktirebileceğini keşfetti
Sağlık

Araştırmacılar, soğuk suda yüzmenin yaşlanmayı geciktirebileceğini keşfetti

Cambridge’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, soğuk suda yüzmenin demans gibi nöro-dejeneratif hastalıkları geciktirmeye yardımcı olabileceğini öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:38:00 -
Araştırmacılar, soğuk suda yüzmenin yaşlanmayı geciktirebileceğini keşfetti

Cambridge Üniversitesi'nden akademisyenler, 2016-2018 yılları arasında Londra'daki Parliament Hill Lido havuzunda takip ettikleri soğuk su yüzücülerinin çoğunda "soğuk şok" proteini (RBM3) düzeyinin arttığını fark etti. Fareler üzerinde 2015'te yapılan bir araştırmada bu proteinin demans başlangıcına karşı koruma sağladığı öne sürülmüştü.

Araştırma henüz erken bir aşamada olsa da gelecekte demans tedavisine yardımcı olabileceği düşünülüyor.

BBC'nin Radio 4 Today programında konuşan baş araştırmacı Giovanna Mallucci'ye göre, araştırmacıları bekleyen sıradaki zorluklar, proteinin demansı geciktirdiğini kesin olarak kanıtlamak ve ardından bu proteinin üretimini tetikleyen bir ilaç bulmak.

 

 

 

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