Araştırmacılar, 'deepfake' videoları tespit etmenin yolunu buldu

Deepfake, birisini, söylemediği bir şeyi söylüyormuş gibi göstermek için yapay zekâ ve derin öğrenmenin kullanıldığı medya türüdür.

Dikkat çeken ‘deepfake’ videoların arasında, Başkan Richard Nixon'ın Apollo 11 hakkındaki ulusa sesleniş konuşmasının uyarlanması ve Barack Obama'yı Donald Trump'a hakaret ediyor gibi gösteren görüntüler yer alıyor.

Bu düzenlenmiş videoların belirlenmesi son derece zor olabilir. Ancak araştırmacılar, kanın yüz çevresinde nasıl hareket ettiğini incelemenin neyin gerçek neyin sahte olduğunu gösterebileceğini ileri sürüyor. Çünkü deepfake, bunu yüksek doğrulukla kopyalayamıyor.

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Learning'de çıkarılan araştırmada, “Portre videolarda gizlenen biyolojik sinyaller, özgünlüğün örtülü tanımlayıcısı olarak kullanılabilir olduğunu dolayısıyla bunların sahte içerikte ne mekansal ne de zamansal olarak korunabileceklerini gösterir.” açıklaması yer alıyordu.