Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu: Avrupa Türkiye'yi rakip ve tehlike olarak görüyor
Almanya’da yaşayan Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
Almanya’da yaşayan Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in kominist çizgisinden İslamiyet’e dönüş hikayesini anlattı.
Söylemezoğlu, Almanya’nın Ermeni kararının arka planına ilişkin soruları yanıtladı ve Avrupa'nın Türkiye'yi rakip ve tehlike olarak gördüğünü belirtti.