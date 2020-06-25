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Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu: Avrupa Türkiye'yi rakip ve tehlike olarak görüyor

Almanya’da yaşayan Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 20:00:00 - 2020-06-25 20:59:32
Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu: Avrupa Türkiye'yi rakip ve tehlike olarak görüyor

Almanya’da yaşayan Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in kominist çizgisinden İslamiyet’e dönüş hikayesini anlattı.

Söylemezoğlu, Almanya’nın Ermeni kararının arka planına ilişkin soruları yanıtladı ve Avrupa'nın Türkiye'yi rakip ve tehlike olarak gördüğünü belirtti.

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Yorumlar

hakan

kendimiz anlatamamak dünyanın en kötü olayı.haklısın ama anlatamıyorsun savaşta arkadan vuran insanları tehcir kanunu ilebir yerden alıp bir yere götürüyorsun kendini korumak için .tbmm meclisinde her ülke ile dostluk grupları var.10 milletvekili varsa grupta birer hediye kitap etse karşı gruğtaki insanlara ermenilerle ilgili bilgilerin yanlış olduğunu .ayrıca avrupa parayı sever her ay gazetelere ilan versen yazı yazdırsan olay cözülür
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