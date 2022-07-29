Araştırma: Ev işleri hafızayı güçlendiriyor, demansı önlüyor!

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, bulaşık yıkamak, çöp atmak, ev süpürmek gibi temel ev işlerinin demanstan koruduğu açıklandı.

500 binden fazla İngiliz üzerinde yapılan çalışmada, temel ev işlerini sıklıkla yapan yaşlıların, yapmayanlara kıyasla demans olma olasılığının beste bir daha az olduğu belirtildi.

Kanadalı bilim insanları; toz almak, temizlik yapmak gibi ev işlerinin demansı önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Kanadalı bilim insanları, ev işlerine daha fazla zaman harcayan yaşça olgun yetişkinlerin beyin boyutunun daha büyük olduğunu ve bunun da bilişsel sağlığın güçlü bir göstergesi olduğunu ortaya çıkardı.

Yaptıkları araştırmada; temizlik yapmanın, eşyaları toplamanın, yemek pişirmenin ve bahçe işleri dahil bu işlerin tümünün insan beyni için bir egzersiz niteliğinde olup bazı hastalıkları önlemede yardımcı olabileceğini ortaya çıkardılar.

Ev işlerinin faydalarının vurgulanması; yaşça olgun yetişkinlere daha gerçekçi ve düşük riskli bir fiziksel aktivite biçimi önererek onları daha aktif olmaya motive edebileceği belirtildi.

Çalışmada yer alan Toronto, Baycrest’teki Rotman Araştırma Enstitüsü’nden (RRI) Noah Koblinsky, “Bilim insanları egzersizin beyin üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu zaten biliyorlar, ancak bizim çalışmamız aynı şeyin ev işleri için de geçerli olabileceğini gösteren ilk çalışma” dedi.

Koblinsky sözlerine şu şekilde devam etti: “Farklı fiziksel aktivite biçimlerinin beyin sağlığına nasıl katkıda bulunduğunu anlamak, yaşça olgun yetişkinlerde bilişsel gerileme ve bunama riskini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmek için çok önemli.”

Araştırmacılar, 65 ila 85 yaşları arasındaki bilişsel olarak sağlıklı 66 yetişkinden oluşan bir grupta; ev işleri, beyin hacmi ve biliş arasındaki bağlantılara baktılar. Katılımcılar, Toronto’daki Baycrest Hastanesi'ne sağlık değerlendirmesi, yapısal beyin görüntüleme ve bilişsel değerlendirme dahil olmak üzere üç değerlendirmeye katıldı.

Katılımcılara; toz almak, yemek hazırlamak ve temizlik yapmak, alışveriş, bahçe işleri, ev onarımları ve bakımı gibi ev işleri için harcadıkları zaman soruldu.

Araştırmacılar; bu tür faaliyetlere daha fazla zaman harcayan yetişkinlerin, beyin hacimlerinin daha yüksek olduğunu buldular. Bu durum, hafıza ve öğrenmede önemli bir rol oynayan hipokampüste ve bilişin birçok yönüyle ilgili olan frontal lobda gözlemlendi.

Çinli bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ev işlerinin beynin fonksiyonlarını aktif hale getirebildiği ve bu nedenle demans ile mücadelede önemli rol oynadığı aktarıldı.

Neurology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki Profesör Huan Song, “Çalışmamız, sağlıklı fiziksel ve zihinsel aktivitelere daha sık katılarak insanların bunama riskini azaltabileceğini buldu. Bulgularımızı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak, sonuçlarımız basit yaşam tarzı değişikliklerinin faydalı olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Bilim insanları, aktif kalmanın demans geliştirme riskini azalttığının altını çizerken bunun beyne giden kan akışını koruduğu, beyin hücrelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını teşvik edebildiğini aktardı.

Çalışmada, tıbbi ve genetik bilgi merkezi olan UK Biobank'tan gelen verileri kullanarak 501 bin 376 İngiliz incelenirken, kişilerin 5 bin 185’inin demans geçirdiği bildirildi.

Demans geçiren kişiler arasında ev işlerini 'sıklıkla' yapanların, en az yapanlara kıyasla bunama geliştirme olasılığının yüzde 21 daha az olduğu vurgulanırken, düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin, yapmayanlara kıyasla demans teşhisi konma riskinin yüzde 35 daha düşük olduğunun altı çizildi.