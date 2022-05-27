Arasalar bulamazlar sizin gibisini! Kimliğinde TC yazan İsveç-Finlandiya avukatları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş, 3 aydır devam ediyor.

Avrupa'yı tedirgin eden savaş sonrası İsveç ve Finlandiya kelimenin tam anlamıyla tutuştu. 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK başta olmak üzere YPG, DHKPC/C ve FETÖ'ye kucak açan İsveç ve Finlandiya çareyi NATO'da buldu.

Askeri savunma örgütüne girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye kapıları tamamen kapattı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP ve İyi Parti'den skandal açıklamalar geldi.

CHP milletvekili Ünal Çeviköz, “Bu konuyu Finlandiya’nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, dış politikada açık bir taktik hatadır. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı.” derken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Eğer amacın, tansiyonu yükseltip, yine bir para pazarlığına oturmak, ve elini yüksekten açmaksa; İşte orada, sana ‘dur’ demek, bizim boynumuzun borcudur! Avrupa ülkeleriyle para pazarlığı yapmak için, şehitlerimizin kanını peşkeş çekmene, müsaade etmeyiz!” ifadelerini kullandı.

Skandal açıklamaları bugünkü köşesine taşıyan Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhasan Karahasanoğlu "Kimliğinde TC yazıp, İsveç-Finlandiya’nın avukatlığını yapanlar!" başlığını attı.

İşte o yazı;

Ukrayna’nın NATO’ya usul usul yürümesi...

Rusya’nın, sınırımızın dibinde NATO üyesi, üsler istemiyorum demesi ve Ukrayna’ya saldırısı..

Ukrayna’dan sonra sıra bize mi geliyor diye korkan İsveç ve Finlandiya’nın, “Biz Avrupa’nın tepesindeyiz. Bize Türkiye ne yapabilir ki” boşvermişliği ile yıllardır PKK’ya destek verdiklerini unutup, isteyince sanki NATO’ya hemen girebilecekmiş gibi, askeri birlikteliğe müracaatı..

Türkiye içinde binbir dert ile uğraşan AK Parti iktidarının..

“Hoop kardeş.. Dolaşırsın, gezersin. Sonunda ayağıma gelirsin.. Düne kadar ‘PKK’ya destek çıkmayın’ derken, bize nanik yapıyordun değil mi.. şimdi de ben sana ‘nanik’ yapıyorum.. Haydi bakalım ikile.. NATO’ya girmenize izin vermiyorum” demesi ile birlikte..

Dünya karışıyor..

Düne kadar Türkiye’ye önem atfetmeyenler..

“Siz Osman Kavala’yı tahliye etmiyor musunuz, sizi Avrupa Konseyi’nden atalım da görün” diye tehdit edenler..

“S400 mü aldınız.. Size hakkettiğiniz, parasını verdiğiniz F35’leri vermeyelim de görün” diyenler..

Usul usul, hizaya dizilmeye başlamışlar..

“Yanlış anlamayın bizi.. Kötü bir niyetimiz yoktu. Size saygısızlık etmek diye bir tavrımız asla olamaz. Konuşalım.. Şu üç kuruşluk dünyada, konuşarak çözülmeyecek ne var ki?” moduna gelmişler..

Veeee. Dünyanın devleri Türkiye ile konuşmanın yollarını ararken..

İçimizdeki hainler kafayı çıkarıyorlar..

Kusura bakmasınlar.. İster CHP çizgisinden olsun.. İster İyi Parti çizgisinden olsun..

PKK’ya destek çıkan ülkelerin NATO’ya giriş isteğinde, kendilerine veto hakkımızın hatırlatılmasına sanki İsveçli imişler gibi.

Sanki Finlandiyalı imişler gibi.

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