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Aras verdiği sözlerin altına imzasını attı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi’nin hazırladığı “Manifesto”yu imzaladı.

26 Mart 2019 Salı 23:59
Aras verdiği sözlerin altına imzasını attı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi’nin hazırladığı “Manifesto”yu imzaladı.


CHP’liAras böylece “Şeffaflık” ve “Doğa Dostu Başkan” Taahhütnamelerinin ardından üçüncü taahhütnameye de imza atarak Bodrum halkına “Tüm sözlerimin arkasındayım” mesajını verdi.


CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum’un tüm sivil inisiyatiflerini bir araya getiren Kent Konseyi tarafından Bodrum’un kent kimliğinin korunması, geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve belediye başkan adaylarının imzasına sunulan manifestoya imza attı. Aras böylece daha önce imzaladığı iki ayrı taahhütname ile birlikte Bodrum’da “şeffaf, katılımcı, hesap verebilir, doğa ve çevre dostu bir belediyecilik anlayışının” 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yönetime geçeceği sözünü kayıt altına aldırdı.


Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin “şeffaf, katılımcı, hesap verebilir belediye” öngören taahhütnamesinin altına imzasını koyan CHP’li Aras, geçtiğimiz günlerde Karaova mitinginde de TEMA Vakfı’nın “Doğa Dostu Başkan” bildirimine imza atmıştı. Aras, bugün de Bodrum’un en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kent Konseyi’nin manifestosunu imzaladı. Konsey yürütme kurulu üyelerinin huzurunda manifestoyu okuyan CHP’li Ahmet Aras, “Bu manifesto, bizim projelerimizin yüzde 80’ini kapsıyor. Tamamen aynı yoldayız, aynı şekilde düşünüyoruz. Bodrum’u başta Kent Konseyi ve TMMOB olmak üzere, sivil inisiyatifin de katılımı ve katkısıyla yöneteceğimi her fırsatta vurguluyorum. Bodrum’un çevre, kültür, tarih başta olmak üzere tüm değerleriyle korunması için teminat veriyorum. Benim böyle bir gücüm ve duruşum var. Yarımadamızda yapılacak herhangi bir müdahalenin, sizlerin onayından geçmeden benim tarafımdan onaylanması mümkün değil” diye konuştu. CHP Adayı Aras daha sonra Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz ile birlikte manifestonun altına imzasını attı.


Manifestoda neler var?


CHP Adayı Aras’ın imzaladığı Kent Manifestosu’nda; Bodrum’un kentsel kimliğinin, tarihi, kültürel, doğal ve arkeolojik değerlerinin korunması, kıyıların ve koyların halka açık alanlar olarak planlanarak gürültü ve işgal terörüne son verilmesi, alternatif turizm şekillerinin yaratılması, yapılaşma ve imar planları, ulaşım, trafik ve çevre sorunlarına duyarlılık ile Kent Konseyi’nin Kadın, Kültür Sanat, Spor meclislerinin bildirimleri gibi konular yer alıyor.


Başkan Adayı, Bodrum çarşısını dolaştı


CHP Adayı Ahmet Aras, daha sonra Bodrum merkez çarşısında esnafları dolaştı. Bodrum’un çarşısını yeniden eski görkemli günlerine götürme sözü olan Aras, esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi, “Bodrum’u Cevat Şakir’in o methettiği günlere hep birlikte götüreceğiz, kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu. Daha sonra Deniz Müzesi’ne de giden Aras, Bodrum Deniz Müzesi’nin, yarımadanın tarihine ve kültürüne ışık tutan bir fener gibi olduğunu belirterek, Bodrum’da müzeciliğin artırılması konusunda tüm gayretiyle çalışacağını belirten sözlerini, müze anı defterinde kayıt altına aldı.


Aras’ın bir sonraki durağı ise Torba’daki vahşi çöp depolama alanı yerleşim alanları oldu. Buradaki kagir evlerde yaşayan halkla sohbet eden Aras, Torba Muhtarı ile birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi, bölgeyi inceledi. Aras daha sonra inşaatı hızla devam eden Bodrum yeni otogarına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 23:59
  1. doğa
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