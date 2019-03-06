0553 313 94 23

Aras: “Rantın belediyeciliğini değil halkın belediyeciliğini yapacağız”

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum’u mahalle mahalle, sokak sokak geziyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:12
Aras: “Rantın belediyeciliğini değil halkın belediyeciliğini yapacağız”

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum’u mahalle mahalle, sokak sokak geziyor.


Gittiği her yerde büyük bir coşkuyla karşılanan Aras, seçim çalışmaları kapsamında Gölköy’de kurulan pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Aras’ın bir sonraki durağı Bodrum merkezdeki Gıda çarşısı oldu. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ve Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte esnafların sorun ve beklentilerini dinleyen Aras, “Çarşının, mahallenin, Bodrum’un yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bunları çözmek kolay. Asıl önemli olan huzuru, güveni, kardeşliği, dostluğu, çağdaşlığı inşa etmektir. Size söz veriyorum, önümüzdeki 5 yıl içinde Bodrum dünyanın en hoşgörülü, en çağdaş, en demokratik ve en refah yaşanan kenti olacak.” dedi.



"Ben bu sel meselesini çözeceğim, size söz veriyorum"


Ahmet Aras, Bodrum’da her kış yaşanan su taşkınları ve sel sorununu çözeceğini belirterek “Size söz veriyorum. Ben bu sel meselesini Bodrum’un gündeminden çıkarıp atacağım. Biz bunları hak etmiyoruz” diye konuştu. Aras, Gıda Çarşısı esnafıyla buluşmasının ardından KADEM’i ziyaret etti. Bodrum’un üreten kadınları ile bir süre sohbet eden CHP Adayı, daha sonra Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) kortejine katıldı.



Bundan sonra Bodrum’da halk bütün kararlara katılacak


CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras seçim çalışmalarını, Konacık mahallesindeki üç kahvehanede sürdürdü. Kahvehanelerde vatandaşların yoğun alkışları ile karşılanan Aras, Konacık mahallesinin sıkıntılarını yakından takip ettiğini belirterek meclis üyesi adayları ile bu sorunları çözecek güce ve bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi. Aras, “Bir değişimi gerçekleştirmek için göreve gelmeye hazırlanıyoruz. Bodrum’un sıkıntıları sorunları artık Bodrum’a yakışmayan bir hale geldi. Bahane değil çözüm üreteceğiz. Sorunları halkımızın ortak kararları ve proje destekleri ile çözeceğiz. Öncelikle belediyemizi kurumsal hale getirerek halka dayalı bir sistem getireceğiz. Bu sistemde halk belediyenin tüm faaliyetlerini bilecek soracak, soruşturacak , eleştirecek ve birlikte çözüm üreteceğiz. Belediyenin her birimi, her kapısı vatandaşımız için açık olacak. Halkın bütün kararlara katılımını sağlayacağız ki kentimizi yaşanabilir bir hale getirelim” dedi.


Bodrum mağdurlarının konuşma zamanı geldi


Konuşmaları sık sık alkışlarla kesilen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Büyükşehir ile sorunları el ele çözeceklerini belirterek “1 Nisan’dan hemen sonra sorunları çözmek için harekete geçeceğiz. Bodrum mağdurlarının konuşma zamanı geldi. 1 Nisanda halk iktidara gelecek . Biz de bu mağdurların alt yapı üst yapı, çöp, temizlik, bozuk yol sorunlarını çözeceğiz. Söylediklerimi yapmazsam gelin benden hesap sorun. Rantın belediyeciliği değil, halkın belediyeciliğini yapacağız.” diye konuştu.


Aras kahve toplantısının bitiminde meclis üyeleri ve ilçe başkanı Karahan ile birlikte alkışlarla İzmir Marşı’nı söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akseki’de uyuşturucu ile mücadele ve seçim güvenliği toplantısı yapıldı
    1. Akseki’de uyuşturucu ile mücadele ve..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefet)..
    4. Pakistan ile Hindistan arasında çatışma!
    5. Sağlıkçılardan döner sermaye için imza..
    6. Çanakkale’de yılın ilk leyleği yuvaya..
    7. VakıfBank'a Stevie'den 2 yeni ödül
    8. SÜ’nün kazı çalışmalarına Kültür ve..
    9. SASKİ Genel Müdürü Keleş:..
    10. M.Başakşehir, Fenerbahçe maçı..
    11. Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü..
    12. MHP’li Karataş: “Burası Kürdistan..
    13. Porto Roma maçı ne zaman saat kaçta..
    14. İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi..
    15. Samsung Galaxy J4 Core n11.com'da..
    16. PSG Manchester United maçı ne zaman..
    17. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    18. GollerCepte’nin en popüler golünü..
    19. “İpekyolu Projesi ile rakiplerimizin..
    20. Alkollü şahıslar birbirlerini tokatladı
    21. Sinop’ta İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma..
    22. Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB..
    23. Yüzleri kızaracağına kendilerini..
    24. Pazaryeri’nde taksici esnafından..
    25. Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile..
    26. İsmet Yıldırım, meslek ve esnaf..
    27. OECD, küresel büyümede yine düşüş..
    28. Öğrenciler çöp topladı!
    29. GYODER ve Colliers'ten Türkiye..
    30. Güney Kariyer Fuarı, Akdeniz..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'