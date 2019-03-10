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Aras, Kılıçdaroğlu'ndan söz aldı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Bodrum için 1 milyar 400 milyon liralık ödenek sözü aldı.

10 Mart 2019 Pazar 23:51
Aras, Kılıçdaroğlu'ndan söz aldı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Bodrum için 1 milyar 400 milyon liralık ödenek sözü aldı.

 

Bodrum’un altyapı sorununu tümüyle çözeceğini belirten Aras, “Bodrum’un her mahallesine eşit hizmet sözümüz var. Bodrum’un gündeminden sel sorununu, çöp yangınlarını, arıtma problemini çıkaracağım. En büyük bütçeyi ise Karaova’ya ayıracağım” dedi.

 

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, bugün Karaova’daydı. Mumcular’da Pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla dertleşen Aras, daha sonra Mumcular seçim ofisinin açılışını yaptı ve 1 Nisandan sonra Karaova için hayata geçireceği projeleri anlattı. Bodrum’un çiftçilerine müjde üstüne müjde veren Aras, “Bodrum’da sosyal belediyecilik yapacağız” diyerek, satın alma garantili üretim desteği ve “halk süt” projesini bir an önce hayata geçireceklerini söyledi.

 

En Büyük Ödenek Karaova’ya

 

“Karaova Bodrum’un arka bahçesi değil” diyen Aras, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Bodrum için 1 milyar 400 milyon liralık ödenek sözü aldığını da söyledi. Bütçenin büyük bir bölümünü Karaova için harcayacaklarını belirten Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki belediyecilik döneminde Karaova bizim en fazla önem verdiğimiz yer olacak. Karaova Bodrum’un arka bahçesi değil, olamaz da. Karaova Bodrum’da üreten, satan destek veren, insanların memleketi. Sayın genel başkanımı ve büyükşehir belediye başkanımla dün görüştük. Seneye 1 milyar 400 milyon liralık yatırım sözü aldık. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte, size söz veriyorum, bu ödeneğin en büyük bölümünü Karaova için kullanacağım. Yol, su, kreş, soğuk hava deposu, neye ihtiyacınız varsa o yatırım buraya gelecek. Sevgili muhtarlarıma söz veriyorum, onlar da kendi köylerinde benim adıma söz versinler.”

 

Bodrum’a Halk Süt Kioskları Kurulacak

 

Karaova’nın tarımsal üretim gücünü koruyabilen tek bölge olduğunu vurgulayan Aras, üreticiyi tüketiciyle buluşturacak sosyal belediyeciliğin de 1 Nisan itibariyle Bodrum’da hayata geçeceğini müjdeledi. Aras, “Bodrum’un üreticisi, ürününü hem turiste satacak hem de Bodrum’da yaşayan halka sunacak. Belediye olarak biz buluşturacağız onları.”ifadelerini kullandı. Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben Anadolu’nun her yerini dolaştım. Anadolu’nun tarım ve hayvancılık ambarı olan Sivas, Erzurum, Ardahan’da görev yaptım. Bunun nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Biz Bodrum Belediyesi olarak üreticilerin derdine derman olmak zorundayız. Üreticinin ürettiği sütü süt birliklerinden alarak Bodrum’un içinde yapacağımız küçük büfelerde, kiosklarda satacağız. Halk süt kuracağız Bodrum’da. Üreticimin içi rahat olsun. Üreticiden doğru fiyata alacağımız ürünü, tüketiciye de uygun fiyata satacağız. Üreticimizi satın alma garantili destekleyeceğiz. Gübre, ilaç gibi temel ihtiyaçlarınızı belediye eliyle daha uygun fiyatlardan size ulaştıracağız. Bundan sonra aracıların eline düşmenize izin vermeyeceğiz. Bundan sonra siz kazanacaksınız.”

 

Geçtiğimiz aylarda Çömlekçi’de yaşanan sel nedeniyle gencecik iki insanı acı bir şekilde kaybettiğimizi hatırlatan Ahmet Aras, “Bodrum bir daha sel olayıyla gündeme gelmeyecek. İlk iş olarak derelerin ıslahını yapacağız. Bunun sözünü de aldım.”şeklinde konuştu.

 

Aras, göreve gelir gelmez, Bodrum Belediyesi’nin koordinasyon merkezini Karaova’da kuracağını da belirterek “Bundan sonra siz belediyeye gelmeyeceksiniz, belediye sizin ayağınıza gelecek”dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 23:51
  1. Ardahan
  2. Sivas
  3. Erzurum
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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