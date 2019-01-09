Münübe Yılmaz

Fransa’nın güneydoğusunda yer alan Alpes Maritimes bölgesindeki Saint-Jeannet kasabasında bazı evlerin duvarları, trafik ışıkları, elektrik direkleri ve araçların üzerine “Kill arabs (Arapları öldürün!)” ifadeleri yazılıyor. Özellikle yılbaşı ile beraber artan ırkçı eylem ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Jean-Michel “Şaşırdım ve dehşete düştüm” fadelerini kullanarak, eylemi tasvip etmediğini bildirdi. İsmi geçen kasabada farklı kültür ve inanca sahip olan insanların bir arada mutlu bir şekilde yaşadığını vurgulayan Michel, bu tarz eylemlerin kasabanın huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Michel, evlerine ve arabalarına bu tarz nefret dolu ifadeler yazılan vatandaşların da belediyeye şikayette bulunmasını tavsiye etti. Konu ile alakalı jandarma soruşturma başlatırken, bölgedeki kamerlar da incelemeye alındı.