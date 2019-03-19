Araplardan Türkiye’ye tarım çıkarması

Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği(TÜRAP) desteğiyle İstanbul’da gerçekleştirilecek, 6. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 15 Arap ülkesinden 1500 iş insanını, 200’den fazla Türk firmasıyla buluşturacak. Fuarla, gıda ve tarım sektöründe dışa bağımlı olan Arap ülkelerinde, Türk firmalarının pazar payının, yukarılara çıkartılması hedefleniyor.

Tarımın ve hayvancılığın gündemden düşmediği şu günlerde Arap iş insanları, Nisan ayında İstanbul’da düzenlenecek olan gıda ve tarım fuarına adeta çıkarma yapacak. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle, TurabExpo tarafından 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da, Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleşecek buluşmada, 15 Arap ülkesinden, bin 500 iş insanı, 200’den fazla Türk gıda firmasıyla buluşacak.

Bu yıl altıncısı düzenleniyor

TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak 6. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 4. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, 3. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı İşbirliği Organizasyonu’nun, Türk gıdasektörü ile Arap gıda sektörünün önde gelen firmalarını buluşturacağını ve iş birliği olanakları oluşturacağını kaydetti. Türk-Arap işbirliği Derneği’nin büyük projelere devam ettiğini belirten Attar, Türkiye’yi Araplara tanıtıcı en iyi sektörlerinden birisinin gıda ve tarım olduğunu dile getirdi. Bu girişimlerin bölge için çok büyük bir canlılık oluşturacağını kaydeden Attar, “Bu nedenle hedefimiz, bu projeleri en iyi şekilde tanıtmak. Arap iş insanlarını buraya, yani Türkiye’ye getirmek” dedi.

Fuar 24 Nisan’da başlayacak

24 Nisan’da kapılarını açacak olan fuarın, 26 Nisan’da sona ereceğini kaydeden Attar, “Fuar programı kapsamında, büyük çoğunluğu Arap olan 1500iş insanını Türkiye’de ağırlayacağız. Bu organizasyona 200 Türk firması da katılacak. Bu sayede çok güzel birtanıtım yapılacak” dedi. Türkiye’yle Arap dünyası arasındaki ticaret rakamlarının azlığına da vurgu yapan Attar, “Bizim bu seviyeyi aşmamız lazım. Arap ülkelerinin gıda ithalatı en az yüzde 80. Türkiye’nin bu pazardaki payı ise sadece yüzde 5 ve biz bu payı fuarlar sayesinde her geçen yıl yukarılara çıkartıyoruz. Fuar sayesinde Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, yüzde iki yüz aratacaktır” diye konuştu.

“Arapların Türk ürünlerine ilgisi çok fazla"

Arapların Türk ürünlerine olan ilgisine de değinen Attar, fuara bir aydan fazla bir süre olmasına rağmen, 7 bin Arap iş insanının kendilerine başvurduğunu ifade ederek, “Sektörün en iyilerinin katılması için çok titiz çalışıyoruz. Amacımız kaliteyi sunmak. Türk yetkililerle olabildiğince koordineli çalışmaya önem veriyoruz. Tarım bakanıyla da görüşüp, onu da bu fuar hakkında bilgilendireceğiz. Fuar hem Türk, hem Arap dünyası açısından önemli. Bunu sadece bir fuar değil, bir buluşma noktası olarak görüyoruz.Bu ekonomi zirvesiyle Arap iş insanlarına her türlü desteği sağlayıp, gerek Türkiye’de, gerekse Arap ülkelerinde o desteği devam ettiriyoruz” dedi.

Ürünler helal ve kaliteli

Türk iş adamlarının bu fuarla, Arap gıda pazarını da yakından tanıma olanağı elde edeceklerini vurgulayan Sabuhi Attar, “Özellikle Avrupa ülkelerinin, Arap pazarına girme çabaları bilinmekte ve bu kapsamda yaptıkları tanıtımlar bir hayli fazla. Fuar, Türkiye’nin de bu anlamda adım atması için çok önemli bir fırsat. Türkiye’de üretilen ürünler hem helal, hem kaliteli. Buna rağmen Arap pazarında yer almaması büyük eksiklik” şeklinde konuştu.