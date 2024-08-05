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Spor Araplardan Sergen Yalçın iddiası: İmza an meselesi!
Spor

Araplardan Sergen Yalçın iddiası: İmza an meselesi!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 15:18:00 - 2024-08-05 15:18:47
Araplardan Sergen Yalçın iddiası: İmza an meselesi!

Antalyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kumar borcu dedikodularının gölgesinde Sergen Yalçın'ın Arabistan'a gideceği iddia edildi.

Antalyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre,teknik direktör, adını açıklamak istemediği bir Suudi Arabistan takımıyla anlaşmaya çok yakın. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Yalçın iki yıllık bir sözleşmeye imza atacak.

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve sezon öncesi takımdan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın'ın adı Beşiktaş ve A Milli Takım ile anılıyordu.

SIR GİBİ TUTULUYOR

Ancak, Yalçın'ın Suudi Arabistan'da sürpriz bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Menajeri aracılığıyla yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya gelen Yalçın, şartlarda anlaşılması halinde iki yıllık bir sözleşme için Suudi Arabistan'a gidecek. Görüştüğü takımı ise şimdilik gizli tutuyor.

İLGİNÇ İDDİA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca Kafa Sports YouTube kanalında Candaş Tolga Işık ile program yapan Sergen Yalçın, geçtiğimiz haftalarda yorumcu olarak Ekol TV kadrosuna katılmıştı. Transferin perde arkasıyla ilgili iddialar ise şaşırtıcıydı.

X platformunda şu ifadeler kullanılmıştı: Ekol TV büyük bir transfer yaptı ve Sergen Yalçın'ı yorumcu olarak kadrosuna dahil etti! Ancak asıl bomba burada değil... Sergen Yalçın bu transfer karşılığında ne kadar alacak dersiniz? 0 TL. Evet, yanlış duymadınız, 0 TL. Çünkü Sergen Yalçın, Kıbrıs'taki Chamada Oteli'nin kumarhanesinde 2 milyon dolar kaybetti ve bu borcunu Ekol TV'de yorumculuk yaparak ödemek zorunda.
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