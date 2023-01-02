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Spor Araplar Türkiye'ye onu almaya geliyor! Resmen talih kuşu kondu
Spor

Araplar Türkiye'ye onu almaya geliyor! Resmen talih kuşu kondu

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha, Başakşehir'den Mesut Özil'i transfer etmek için harekete geçti. Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Başakşehir macerasının hemen başında ise sakatlanan Özil için Arap kulübün yetkilileri Türkiye'ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 09:20:00 -
Araplar Türkiye'ye onu almaya geliyor! Resmen talih kuşu kondu

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil için Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Cristiano Ronaldo'nun ardından Mesut Özil'in de Suudi Arabistan yolcusu olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i Transfer etmek için görüşmelere başladı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha'nın kadrosunda Anthony Nwakaeme, Milan Pavkov, Aleksandar Trajkovski, Victor Ruiz, Paulinho, Vladimir Stojkovic ve Ricardo Ryller gibi tanıdık isimler bulunuyor.

Sadece 10 dakika oynadı

Yaşadığı ağır sakatlık ve geçirdiği operasyon sebebiyle bu sezon yalnızca 10 dakika süre alabilen deneyimli oyuncu, yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor.

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