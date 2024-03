Araplar Togg’u kopyaladı mı? BAE'nin projeleri pes dedirtti: Gören bir daha bakıyor! İşte perde arkası

Son yıllarda Türkiye’nin savunma sanayii ve diğer teknoloji alanındaki ilerleyişi tüm dünyada dikkatleri çekti. Özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerinin gıptayla baktığını biliyoruz. Zira önce İHA’ları kopyalamaya çalıştılar. Başaramayınca yüklü miktarda satın alıp ülkelerinde üretilmesini istediler. Şimdi de Togg T10X ve T10F modellerini kopyalamaya çalıştıkları yönünde iddialar ortaya çıktı. İşte Togg T10X benzerliğiyle dikkat çeken Rabdan One özellikleri ve tasarımı…

Rabdan One özellikleri ve tasarımı

Rabdan One, tıpkı Togg 10X gibi SUV sınıfında yer alıyor. Tasarım tarafına baktığımızda 4 cm daha uzun ve yaklaşık 1 cm daha geniş olduğunu görüyoruz. Yani boyutları neredeyse aynı. Aracın ön panjuru Togg’da gördüğümüz lale motifini andıran çizgilere oldukça benziyor.

Arka tarafına baktığımızda ise tıpkı Togg’da olduğu gibi enine doğru uzanıp sinyalleri birbirine bağlayan LED ışıklandırmayı görüyoruz. Ayrıca lansman sırasında da Togg’un meşhur Gemlik Mavisi rengini kullandıkları görülüyor.

Otomobilin iç tarafına geçtiğimizde tıpkı Togg T10X gibi ön konsolu enine uçtan uca kaplayan devasa bir ekran bizleri karşılıyor. Tabii her şey Togg ile aynı değil. Örneğin ekranı içinde barındıran bu konsol yukarı aşağı doğru hareket edebiliyor.

Ayrıca orta alt kısımda yer alan ikinci kontrol ekranı yerine klima menfezlerinin üstünde tuş takımı kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle Start-Stop butonu da direksiyonun sağ arka bölümüne konumlandırılmış.

Buna ek olarak, vites tasarımının ve direksiyonun da Togg’dan farklı olduğunu ve daha çok Jaguar I-Pace’i andırdığını söyleyebiliriz. Fakat T10X’ten görmeye alışık olduğumuz ekranların hemen üstünde yer alan ve sürücüyü sürekli olarak takip eden kamera aynen duruyor.

Teknik özelllik tarafında ise araçlar birbirlerinden tamamen ayrılıyor. Zira Rabdan One hem çift elektrikli motoruyla 500 km menzil sunan hem de hibrit motoruyla 860 km menzile sahip iki farklı versiyon ile geliyor.

Dolayısıyla Togg T10X ile Rabdan One her ne kadar tasarım tarafında birbirlerine benziyor olsalar da aynı değiller ve benzerliklerinden çok farkları mevcut. Hatta Rabdan One’ın Togg’dan çok Çinli Voyah Free’ye benzediğini söyleyebiliriz. Öyle ki logoları ve BAE’de üretiliyor oluşu dışında neredeyse her şeyleri aynı. Yani Araplar bu kez bizi değil, Çinlileri kopyaladı.