Araplar ile normalleşmeye İsrail'den yeni adım! Arap ülkeleriyle tarihi atılımları ekleme kararı

Geçtiğimiz aylarda altı Arap ülkesiyle normalleşme anlaşması imzalayan İsrail bu ülkelere yenilerini ekleyecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, şimdiye kadar normalleşme anlaşması imzaladıkları Arap ülkelerine yenilerini eklemeye kararlı olduklarını belirtti.

"BARIŞ" ÇEMBERİ GENİŞLEYECEK

Hükümetin hedeflerinden birinin “barış çemberini genişletmek” olduğunu dile getiren İsrail Başbakanı, “barış” anlaşması imzaladıkları bazı Arap ülkelerine yenilerini ekleyeceklerini kaydetti.

Netanyahu, "Dört ayda 4 tarihi barış anlaşması imzaladıktan sonra, 6 Arap ülkesiyle mevcut barış anlaşmalarını derinleştirmeye ve bunlara bölgedeki diğer Arap ülkeleriyle tarihi atılımlar eklemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Mısır ve Ürdün ile ilişkilerini normalleştiren İsrail, Netanyahu'nun liderliğinde 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile de bu çerçevede anlaşmalar imzalamıştı.