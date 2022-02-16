'Araplar bizi arkadan hançerledi' diyenlere tokat

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 'Araplar bizi arkadan bıçakladı' diyerek çeşitli iddialarda bulunanlara cevap verdi.

Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, 'BAE ile düne kadar neden kavgalıyız?' sorusuna yanıt verdi.

İşte Karahasanoğlu'nun o açıklamaları:

Halk ayrı yönetim ayrıdır. İstedikleri kadar bizleri hançerlediler desinler. Ben arkadan hançerlendiğimize katılmıyorum. İngiliz gelip seni işgal etmiş. O işgal sırasında da Arapları kafalamaya çalışmış ve 1-2 tanesini kandırmış. Halkla bir sorunumuz yok. Ben Suudi Arabistan’a gittim. Oradaki halkın Türkiye'ye sempatisini gördüm. Yönetim de maalesef zaman zaman sıkıntılar oluyor. Yönetimdekilerle bizim sorunumuz olabilir. Şimdi burada şu algıyı yıkmamız lazım. BAE ile düne kadar kavgalıydınız, ne oldu? diyenler var. Biz bunlarla ne zaman kötü olduk? 2013’te. 9 yıl sonra ilk defa onlar bize geldi. Bizde iade-i ziyaret karşılığında oraya gittik. Dövizin bu seviyelere gelmesi Gezi isyanı ile başladı. FETÖ’cülerin 17-25 Aralık’taki kıvılcımı 2013’te başladı. Gezi isyanına destek verdiyse kötü oluruz tabi kardeşim.