  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Araplar bizi arkadan hançerledi' diyenlere tokat
Gündem

'Araplar bizi arkadan hançerledi' diyenlere tokat

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye ile BAE ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 12:24:00 -

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 'Araplar bizi arkadan bıçakladı' diyerek çeşitli iddialarda bulunanlara cevap verdi.

Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, 'BAE ile düne kadar neden kavgalıyız?' sorusuna yanıt verdi.

İşte Karahasanoğlu'nun o açıklamaları:

Halk ayrı yönetim ayrıdır. İstedikleri kadar bizleri hançerlediler desinler. Ben arkadan hançerlendiğimize katılmıyorum. İngiliz gelip seni işgal etmiş. O işgal sırasında da Arapları kafalamaya çalışmış ve 1-2 tanesini kandırmış. Halkla bir sorunumuz yok. Ben Suudi Arabistan’a gittim. Oradaki halkın Türkiye'ye sempatisini gördüm. Yönetim de maalesef zaman zaman sıkıntılar oluyor. Yönetimdekilerle bizim sorunumuz olabilir. Şimdi burada şu algıyı yıkmamız lazım. BAE ile düne kadar kavgalıydınız, ne oldu? diyenler var. Biz bunlarla ne zaman kötü olduk? 2013’te. 9 yıl sonra ilk defa onlar bize geldi. Bizde iade-i ziyaret karşılığında oraya gittik. Dövizin bu seviyelere gelmesi Gezi isyanı ile başladı. FETÖ’cülerin 17-25 Aralık’taki kıvılcımı 2013’te başladı. Gezi isyanına destek verdiyse kötü oluruz tabi kardeşim.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

GokTurk

Ya nereden bicakladilar? Siz soyleyinde bilelim
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay