Arapgir İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu kimdir? Haluk Cömertoğlu biyografisi
CHP Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti'den istifa eden Haluk Cömertoğlu, geldiği parti binasında CHP'ye üye oldu. Son dakika Haluk Cömertoğlu biyografisi. Peki Haluk Cömertoğlu kimdir? İşte Haluk Cömertoğlu 'nun hayatı...02 Şubat 2019 Cumartesi 19:26
CHP Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti'den istifa eden Haluk Cömertoğlu, geldiği parti binasında CHP'ye üye oldu. Peki Haluk Cömertoğlu kimdir? İşte Haluk Cömertoğlu 'nun hayatı...
Haluk Cömertoğlu kimdir?
Haluk Cömertoğlu, 1965 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Arapgir'de tamamlayan Cömertoğlu, Erzurum işletme Fakültesine bitirdi.
Ticaret hayatına 1988 yılında Malatya’da başlayan Cömertoğlu, hala ticaretle uğraşmaktadır. Cömertoğlu, 27 Mart 1994 yılında yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Arapgir Belediye Başkan adayı olarak basladı.
Cömertoğlu, 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine AK Parti'den Arapgir Belediye Başkanlıgını kazandı.
Haluk Cömertoğlu, evli ve dört çocuk babasıdır.
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