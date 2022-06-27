Arapça ve İngilizce Destekleme ve Yetiştirme kursları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TRT arasında İngilizce dersi kazanımlarına yönelik TRT eğitim içeriklerinin derslerde ve yaz okulunda kullanılması, etkinlikler yapılması, basılı ve dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesi amacıyla "İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın açılacağını söylerken, "Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

DYK yaz kursunda Arapça İngilizce kursu olacak mı?

Mesleki eğitimdeki iş birliğini eğitim verdikleri tüm alanlarda yaygınlaştıracakları mesajını veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Artık eğitimimizi eğitim-üretim-istihdam döngüsünü güçlendirecek şekilde yeniden şekillendireceğiz” notunu düştü. Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılında İngilizce ve Arapçadan da Destekleme Yetiştirme Kursları açılacağını duyurdu.

Destekleme ve yetiştirme kursları ne zaman açılacak?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının, 15-18 Haziran'da alınacağını bildirmişti. Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacağını kaydeden Özer, "Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecek." diye konuştu.

2022 DYK hangi sınıflara var?

Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu: "Yaz okulları temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik; ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacak. Öğrencilerimiz destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları için 15-18 Haziran tarihleri arasında başvuruları e-kurs modülü üzerinden yapabilecek.

Yaz okulu kapsamında açılacak kurslar 4. sınıf, 5-6. Sınıf (tek grup), 7-8. sınıf (tek grup), 9-10. Sınıf (tek grup) 11-12. sınıf (tek grup) şeklinde oluşturulan sınıf seviyelerinde oluşturulacak.