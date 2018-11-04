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Arap yatırımlarına davet vakti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye'deki Arap yatırımlarının görüşüleceği önemli bir seminere ev sahipliği yapacak.

04 Kasım 2018 Pazar 10:47
Arap yatırımlarına davet vakti

Türkiye’deki Arap Yatırımlarının Dünü, Bugünü ve Yarını’ 6 Kasım Salı günü İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) düzenlenecek seminerle masaya yatırılacak.  

Arap İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim’in moderatör yöneteceği seminere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu konuşmacı olarak katılacak.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:47
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. Türkiye’deki Arap Yatırımlarının Dünü Bugünü ve Yarını
  3. Arap İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim
  4. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
  5. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
  6. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu

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