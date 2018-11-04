Arap yatırımlarına davet vakti

‘Türkiye’deki Arap Yatırımlarının Dünü, Bugünü ve Yarını’ 6 Kasım Salı günü İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) düzenlenecek seminerle masaya yatırılacak.

Arap İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim’in moderatör yöneteceği seminere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu konuşmacı olarak katılacak.