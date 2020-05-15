Arap ve Rus turistler Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor

Dünyayı kasıp kavuran, Türkiye’yi sıkıntıya sokan yeni tip Corona virüsünden (Covid-19) ötürü tatil planlarını erteleyen yabancı turistler, tur operatörlerinden gelecek haberlere kulak kesilmiş durumdalar. Virüse karşı alınan önlemlerin yumuşatılmasıyla rahat bir nefes alan turistler, yaz döneminde Anadolu ve Trakya illerini arşınlamayı planlıyorlar.

Başvuru yağıyor

Covid-19 tehdidinin atlatılmasını takiben Türkiye’ye Arap turist yağacağı düşünülüyor. Nitekim seyahat acentelerine Irak, Kuveyt, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan ve Ürdün’den pek çok başvuru geliyor. Yoğun bir tempo içerisine giren acenteler, telefonlara yetişmekte ve maillere yanıt vermekte güçlük çekiyorlar.

Türkiye’ye gelmek için can atan Rus tatilciler de ilerisi için umutları arttırıyor. Zira Rusya, Belarus, Ukrayna ile Gürcistan vatandaşları Alanya, Belek, Kaş ve Kemer otellerinde yer arıyorlar. Bodrum, Fethiye ve Marmaris turlarına katılmak için birbirleriyle yarışıyorlar.

Turizmci ümitli

Covid-19 tedirginliğinden ötürü zor günler geçiren turizm sektöründe haziran ayında hayatın normale dönmesi ve seyahat kısıtlamalarının tamamen kalkması beklentisi hâkim. Sektör temsilcileri, yabancı turistlerin Türkiye’yle yakından ilgilendiklerini dile getirerek, “Ülkemize güven duyuluyor. Corona virüsüne karşı verdiğimiz mücadele de takdir topluyor. Öyle görünüyor ki bu güven ile takdir kendimize gelmemize ve kayıplarımızı telafi etmemize imkân tanıyacak” ifadelerini kullanıyorlar.

Düğmeye basıldı

Bu arada; Türk Hava Yolları’nın (THY) devreye girmesi ve seferlerini yeniden başlatması turizme güç katacak. Bayrak taşıyıcı şirketin haziran ayında Kanada, Japonya, Güney Kore, Norveç ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 19 ülkeye uçuş yapmasıyla tatil beldeleri hareketlenecek. Temmuzda 74, ağustosta 98 ülkeye uçuş için start verilmesiyle de Türkiye’ye döviz girişi önemli oranda artacak.