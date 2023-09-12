Arap ülkesinden flaş karar! Türkiye'ye giden Rusları ülkelerine çekmek için bakın bu kez ne yaptılar

Ana pazarlarından biri Rusya olan Mısır, bu ülkeden aldığı ziyaretçi sayısını artırma hesapları yapıyor. Mısır Turizm Bakanı Ahmet İsa, Rusya'da Mısır'a dönük turist trafiğinin artırılması için hayata geçirilebilecek mekanizmaları görüşmek için Intourist, Anex Tour, Coral Travel, TEZ Tour, Pegas Touristik, Biblio Globus ve Fun & Sun gibi tur operatörleri ile hava yolu şirketlerinin yetkilileri ile bir araya geldi.

Mısır'ın Moskova konsolosluğunda tur operatörleri ile görüşmelerde bulunan İsa, hem Mısır turizm endüstrisindeki son gelişmelerle ilgili olarak tur operatörlerini bilgilendirdi hem de onlarla ülkeye seyahat eden Rus misafir sayısını artırmanın yollarını görüştü.

Mısır'ın turizm alanında rekabetçi ürünleri ve olanakları ile ilgili bilgi veren Bakan İsa, tur operatörlerinin Mısır'da yeni ürünler yaratma fırsatının olduğuna vurgu yaptı.

Turizm Güncel

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