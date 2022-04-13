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Ekonomi Arap ülkesi sebze fiyatları patlayınca ihracatı yasakladı! Fiyatlar yarı yarıya indi
Ekonomi

Arap ülkesi sebze fiyatları patlayınca ihracatı yasakladı! Fiyatlar yarı yarıya indi

Tunus Ticaret Bakanlığı Basın Sözcüsü Muhammed Ali el-Ferşişi, bazı sebze ürünlerine getirdikleri ihracat yasağı sonucunda fiyatlarda düşüş gözlemlediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 12:22:00 -
Arap ülkesi sebze fiyatları patlayınca ihracatı yasakladı! Fiyatlar yarı yarıya indi

Tunus'ta iç piyasada fiyatların aşırı artışına karşı bazı sebze ürünlerine ihracat yasağı getirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Sözcüsü Muhammed Ali el-Ferşişi, iç piyasada artan biber, domates, patates ve soğan fiyatlarını düşürmek için bu sebzelerin ihracatının bakanlık kararıyla durdurulduğunu açıkladı. Ferşişi, ihracat yasağının ardından fiyatlarda büyük oranda düşüş sağlandığını ifade etti.

İhracat yasağının ardından fiyatlarda büyük oranda düşüş yaşandığını belirten Ferşişi, 6 Tunus dinarı olan taze biberin 2,5 dinara, 1,3 dinar olan soğanın 0,9 dinara, 2,4 dinar olan patatesin 1,5 dinara, 2 dinar olan domatesin ise 1,4 dinara kadar düştüğünü açıkladı.

Özellikle ramazan ayının ilk günlerinde fiyat artışlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Ferşişi, bakanlığın müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Tunus’ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti. Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

 

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Yorumlar

Doğru yapmışlar

Hiçbir şey olmasa bile psikolojik etkileri olur ama bizi yönetenlerden akıllıca bir iş yapacakları beklentisi bile kalmadı.

Ziya

Tüm gıda Sebze meyve ürünlerinde ihracat yasağı bekliyoruz ya değilse..
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