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Dünya Arap ülkesi dünyaya ilan etti: Mısır'ın kararını reddediyoruz, Türkiye ile olan anlaşmaya bağlıyız
Dünya

Arap ülkesi dünyaya ilan etti: Mısır'ın kararını reddediyoruz, Türkiye ile olan anlaşmaya bağlıyız

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır'ın tek taraflı olarak belirlediği deniz sınırı ilanına tepki göstererek Türkiye ile olan anlaşmaya bağlı kalacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 08:47:00 -
Arap ülkesi dünyaya ilan etti: Mısır'ın kararını reddediyoruz, Türkiye ile olan anlaşmaya bağlıyız

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye ile ülkesi arasında yapılan deniz yetki anlaşmasının Libya'nın Akdeniz'deki denizcilik ve ekonomik haklarını garanti altına aldığını söyledi.

Dibeybe, Suudi Arabistan'ın El-Hades televizyon kanalına verdiği röportajda, Türkiye ve Libya arasında varılan deniz yetki anlaşması ve Mısır'ın Libya ile deniz sınırını tek taraflı olarak belirlediğini duyurduğu kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunucunun, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması konusunda Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeleri ile Türkiye arasında anlaşmazlık bulunduğunu ve bu anlaşmaya mahkemede itiraz edildiğini ifade etmesi üzerine Dibeybe, "Türkiye ile yapılan anlaşma Libya'nın Akdeniz'deki denizcilik ve ekonomik hakkını garanti altına alıyor." dedi.

Ülkesinin Türkiye ile yaptığı anlaşma ile ekonomik hakkını aldığını kaydeden Dibeybe, "Libya bu anlaşmayla ekonomik hakkını aldı. Bu, Libyalıların hakkı.. Asla başka bir şahıs ya da devlet bunu ele geçiremez. Genel bir koordinasyon olmasını temenni ederiz ve tüm ülkelerin razı olmasını isteriz." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın adımlarını kabul etmiyoruz

Dibeybe, Mısır'ın Libya ile deniz sınırlarını belirlediğini açıkladığı kararı reddettiklerini belirterek, "Deniz sınırları, kıta sahanlığı anlaşmalarının tek taraflı olması mümkün değil. Mısır'ın bu adımını tamamıyla reddediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mısır ve Libya arasında deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda bir komisyon oluşturularak anlaşmaya varılması çağrısında bulunan Dibeybe, "Mısırlı kardeşlerimizden ikili bir komisyon oluşturmasını ve anlaşmaya varılmasını talep ediyoruz. Eğer anlaşma olmazsa da Birleşmiş Milletler var, mahkeme var, hukuk var. Hiç kimse sadece tek başına karar alamaz. Eğer Libya tarafını zayıf görüyorlarsa bunu reddediyoruz. Eğer dost ve komşularsa biz ikili anlaşmadan memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

Mısır medyasında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkesinin batı deniz sınırlarının belirlendiğine ilişkin kararı yayımlanmıştı.

Libya Dışişleri Bakanlığından 17 Aralık'ta yapılan açıklamada da Mısır'ın iki ülke deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik aldığı karar "tek taraflı" olarak nitelendirilerek Libya'nın bu kararı tümüyle reddettiği belirtilmişti.

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BUGÜN BU ADAMA SAHİP ÇIKMAYALAR

SİSİ GİBİ KUKLALARIN GELİMESİNİ SAĞLAYANLAR BATILININ KARNININ DOYMASINI KENDİ KARNININ GELECEĞİN BUGÜN HAİN LERE AÇIM DİYE ALAYANLARA DAVULZURNA AZ ALMAYANA SİZRİSİNEK KAZIK KENDİ ENERJİSİNİ BATILI GAVURA SENEDE KİŞİBAŞI 1 200 DOLAR ÖDER AÇIM DİYE AĞZINA GELENİ VERENDEDELERİNENENELERİNE EDER

Hasel

Sayın dibeybe mert çıktı.Gerçeği ve olması gerektiğini haykırıyor.
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