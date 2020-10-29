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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19'dan can kayıpları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan can kayıpları arttı

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 363, Libya'da 831, Kuveyt'te 767, BAE'de 488, Katar'da ise 231 oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:55:52 -
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 15, Libya'da 8, Kuveyt'te 4, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3, Katar'da ise 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 435 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 363'e, vaka sayısının da 346 bin 482'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 333 bin 5 oldu.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 hastası 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 782 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, can kaybının 831'e, vakaların 59 bin 656'ya, iyileşenlerin sayısının da 33 bin 550'ye yükseldiği aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 760 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybı 767'ye, vaka sayısı da 124 bin 666'ya yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 115 bin 475'e ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 1312 kişide de virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 488'e, vaka sayısının 130 bin 336'ya çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların ise 126 bin 147 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 211 kişiye virüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 231'e, vakaların 132 bin 150'ye, iyileşenlerin 129 bin 124'e ulaştığı aktarıldı.


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