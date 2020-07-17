Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1057'ye, Libya'da 47'ye yükselirken, Lübnan, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 1057'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 593 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 21 bin 948'e yükseldiği, 15 bin 370 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin enfekte olduğu, 6 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 47'ye, vakaların 1704'e, iyileşenlerin 380'e yükseldiği bildirildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 101 kişinin daha enfekte olduğu aktarıldı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 701'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, toplam can kaybının 40, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 1425 olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 9 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1336'ya çıktığı belirtildi.



Açıklamada, toplam 1095 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 50 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1209'a çıktığı bildirildi.



Açıklamada, 3 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam 1021 hastanın iyileştiği ülkede, şu ana kadar salgından 10 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.