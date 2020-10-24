  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:13:28 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 35, Suudi Arabistan'da 17, Kuveyt'te 4, Bahreyn, BAE ve Katar'da da birer kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 35 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1585 yeni vaka kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 819'a, vaka sayısı da 48 bin 799'a çıktı.

Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülkedeki lisanslı sporculardan Kovid-19'a yakalananların sayısının 157'ye ulaştığını duyurdu.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 17 kişi daha yaşamını yitirdi, 395 yeni vaka tespit edildi, 417 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 281'e, vaka sayısı da 344 bin 552'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 330 bin 995'e ulaştı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 311'e, vaka sayısı da 79 bin 574'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 76 bin 143'e ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 695 yeni vaka kaydedildi, 670 kişi ise sağlığına kavuştu.

Toplam can kaybının 744'e, vaka sayısının da 120 bin 927'ye çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 112 bin 110 oldu.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 1491 yeni vaka tespit edildi, 1826 kişi ise sağlığına kavuştu.

Virüs kaynaklı can kaybının 475'e, vaka sayısının da 123 bin 764'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 116 bin 894'e ulaştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 254 yeni vaka tespit edildiğini, 269 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 229'a, vaka sayısı 130 bin 965'e, iyileşenlerin sayısı ise 127 bin 868'e ulaştı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
217 milyon TL sahipsiz kaldı
Ekonomi

217 milyon TL sahipsiz kaldı

Bankalarda son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin adet hesapta 217 milyon lira kaldı.
FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı
Gündem

FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı

Konya'da güvenlik güçlerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan kişinin FETÖ soruşturması kapsamında görevden uza..
Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!
Gündem

Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!

Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay