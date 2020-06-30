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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 02:16:36 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de 1'er kişi yaşamını yitirdi, Filistin'de vaka sayısı arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 449 kişinin enfekte olduğu ve 665 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 314'e, vakaların 48 bin 246'ya, sağlığına kavuşanların 37 bin 76'ya yükseldiği aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı ise yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha öldüğünü ve 534 yeni vaka görüldüğünü kaydetti.

Toplam can kaybının 84, vakaların ise 26 bin 239'a çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 20 bin 928'e ulaştığı bildirildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, 98 kişinin enfekte olmasıyla Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki toplam vaka sayısının 2 bin 443'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlık daha önce, Kovid-19 kaynaklı can kaybını 8 olarak açıklamıştı.


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