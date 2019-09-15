Arap ülkeleri, Saudi Aramco saldırısını kınadı

RİYAD (AA) - Arap ülkeleri ile bu ülkelerin üyesi olduğu kuruluşlar, dün petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve Suudi Arabistan'a, ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlamak için gerekli tedbirleri alma konusunda destek verildiği kaydedildi.



Filistin Devlet Başkanlığı'nın açıklamasında ise söz konusu saldırının bölgedeki gerilimi daha da artırdığı vurgulandı.



Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Suudi mevkidaşı Selman bin Abdulaziz'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin Ürdün'ün ulusal güvenliğinin bir parçası olduğunu aktardı.



Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası topluma bu tür saldırıların önüne geçilmesi için daha fazla çaba harcanması çağrısında bulunuldu.



Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlıkları da saldırı kınayarak Suudi Arabistan'ın yanında yer aldıklarını ifade etti.







