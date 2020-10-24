  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arap ülkeleri Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasından memnun
Aktüel

Arap ülkeleri Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasından memnun

Cezayir, Tunus, Ürdün, Mısır, Katar ve Kuveyt Libyalı tarafların kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:27:01 -
Arap ülkeleri Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasından memnun

İSTANBUL (AA) - Arap ülkeleri, Libyalı tarafların Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı.

Cezayir, Tunus, Ürdün, Mısır, Katar ve Kuveyt dışişleri bakanlıkları düzeyinde yaptıkları açıklamalarla Libyalı tarafların kalıcı ateşkes için anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduklarını bildirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya Ulusal Diyaloğu'nun başarısı için "umut verici" olarak nitelendirilen anlaşmanın sürekli ve bağlayıcı olması temenni edildi.

Açıklamada, Cezayir'in Libya halkının barışçıl siyasi çözüme ulaşması için sarf edilecek hiçbir çabadan geri durmayacağı ifade edildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının Libya'da kalıcı ve kapsamlı siyasi çözüm için önemli bir adım olduğu belirtilerek, siyasi çözümün gerçekleşmesi yolunda bir başarı olan bu anlaşmadan memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve anlaşmanın siyasi çözümün nihayete ulaşması için uygun atmosferin sağlanmasında önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız da yaptığı yazılı açıklamada, Libyalı tarafların vardığı ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM'nin Libya için sarf ettiği çabalardan övgüyle bahsedilerek, ateşkese bağlı kalınması temenni edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan açıklamada, anlaşmaya varılması için başta BM olmak üzere çeşitli kesimler tarafından sarf edilen çabalardan övgüyle bahsedilerek, ateşkese bağlı kalınması temennisinde bulunuldu.

BM, dün Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
217 milyon TL sahipsiz kaldı
Ekonomi

217 milyon TL sahipsiz kaldı

Bankalarda son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin adet hesapta 217 milyon lira kaldı.
FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı
Gündem

FETÖ nedeniyle TSK'dan atılmıştı! Bakın şimdi hangi işi yaparken yakalandı

Konya'da güvenlik güçlerinin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan kişinin FETÖ soruşturması kapsamında görevden uza..
Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!
Gündem

Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!

Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay