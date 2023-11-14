Arap ülkeleri bu berber kadar olamadılar "Amerikan tıraşı yapmıyoruz"
Gazze'de yaşanan çatışmalar ve sivillerin zarar görmesi konusunda protesto gerçekleştiren bir berber, ABD'nin İsrail'e desteğinden dolayı Amerikan tıraşı yapmayacağını açıkladı.
ABD'yi, İsrail'e destek verdiği için eleştiren berber şunları söyledi:
"İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırıdan ve Amerika'nın desteklemesinden dolayı Amerikan traşını yasakladık."
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