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Sosyal Medya Arap ülkeleri bu berber kadar olamadılar "Amerikan tıraşı yapmıyoruz"
Sosyal Medya

Arap ülkeleri bu berber kadar olamadılar "Amerikan tıraşı yapmıyoruz"

Yeniakit Publisher
2023-11-14 09:30:00 - 2023-11-14 09:30:46

Gazze'de yaşanan çatışmalar ve sivillerin zarar görmesi konusunda protesto gerçekleştiren bir berber, ABD'nin İsrail'e desteğinden dolayı Amerikan tıraşı yapmayacağını açıkladı.

ABD'yi, İsrail'e destek verdiği için eleştiren berber şunları söyledi:

"İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu saldırıdan ve Amerika'nın desteklemesinden dolayı Amerikan traşını yasakladık."

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