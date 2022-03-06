Arap ülkeleri ayak diriyor! Akaryakıt fiyatları patlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle son birkaç yıldır yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, bu kez de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle zirve yapmaya başladı.

60 milyon varillik acil rezerv kullanımda

Uluslararası Enerji Ajansı'na üuye 31 ülkenin acil rezervlerinden 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmasına karşın, akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Fiyatları Arap ülkeleri tırmandırıyor

Daha önceden salgını ve tedarik zincirindeki aksamaları gerekçe gösteren akaryakıt üreticisi Arap ülkeleri, bu kez de savaşı bahane ederek fiyatları yüksek tutmakta ısrar ediyor.

Çiftçi daha fazla destek istiyor

Özellikle mazotun 20 TL'ye dayanması, tarım sektörünü ciddi sıkıntıya sokmaya başladı.

Tarlasını ekip biçmek isteyen çiftçiler, zor durumda olduklarını belirterek, devletin verdiği desteğin artırılmasını talep ediyor.

Son zamlarla akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta son fiyatlar şu şekilde:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 18,67 TL

Gazyağı TL/lt: 18,36 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 19,79 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 16,43 TL

Fuel Oil TL/Kg: 14,52 TL

Yeni zamlar bekleniyor

Akaryakıt piyasasındaki bu yükselişin devam etmesi beklenirkeni yeni hafta ile yeni zamların da geleceği tahmin ediliyor.