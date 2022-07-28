Arap turiste ırkçı saldırılar vatana ihanettir

Muhammet Kutlu Ankara

Zengin Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlere hizmet veren turizmciler, zillet ittifakı ve ittifakın yurt dışından da fonlanan medyasının Arap turistlere yönelik çirkin aşağılamalardan rahatsız. Ortadoğu Seyahat Acenteleri ve İş Adamları Derneği üyesi Şafak Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kaya, Akit’e yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ne yazık ki bozgunculuğu muhalefet sanan bir kesim var. Bu kesim, ülkemizde yapılan tüm yatırımları baltaladığı gibi, Suriyeli ve Afgan mültecileri bahane ederek ülkemize gelen zengin Arap turistlere de çirkin iftira ve saldırılarda bulunuyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen zengin Arap turistler ülkemize milyarlarca dolar bırakıyor. Bu çevreler bunu bildikleri halde mülteci imajı üzerinden medya organları ve sosyal medyada, ülkemizin misafirperverliğine yakışmayan çirkin saldırılarda bulunuyorlar. Bu çirkin anlayışının etkisiyle Arap turistlere yapılacak herhangi bir saldırının vebali bu kirli muhalefeti tercih edenlerin üzerine olacak. Ülkemize milyarlarca dolar getiren turistleri kaçırmaya çalışmak vatana ve millete ihanettir” dedi.

İş bozgunculuğa dönüştü

Son dönemde özellikle Arap turistlere karşı gösterilen ayrımcı ve olumsuz yaklaşımın elde edilen kazanımları tehlikeye attığına dikkati çeken Kaya, “Başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Amerika, vizeyi kaldırarak Körfez ülkeleri vatandaşlarını ülkelerine çekmek için cazip fırsatlar sunarken, ülkemizde ilginç bir şekilde mülteciler üzerinden iktidara karşı oluşan muhalif anlayış, Arap düşmanlığına dönüşmekte, bu da zengin Arap turistlerin rahatsızlığına neden olmaktadır. İş artık bozgunculuk boyutlarına varmıştır” uyarısında bulundu.